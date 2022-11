Fugitivo comenta publicação da polícia e acaba detido após deixar pistas

uanto dinheiro ganho se o entregar? Estou a perguntar para um amigo!".





Um homem foi preso, no estado norte-americano do Mississípi, nos EUA, depois ter comentado uma publicação feita pela polícia em que constava uma fotografia do seu mandato de captura, no Facebook.Na semana passada, o departamento da polícia partilhou uma lista dos criminosos mais procurados, todos com mandatos de captura, na qual estava incluído Jenise Bolin.O homem era procurado por não ter aparecido em tribunal perante uma acusação de posse de drogas. O fugitivo comentou a publicação e disse: "Eu sei onde está o Bolin, q"Nós gostamos de brincar às escondidas", responderam os agentes. Embora o comentário do homem não desse nenhuma informação óbvia sobre o paradeiro, no dia seguinte dois polícias foram à casa de Bolin e encontraram o homem, que levantou de imediato as mão e se rendeu pacificamente.