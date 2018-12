Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fugitivo procurado troca comentários com a polícia no Facebook

Anthony Akers, de 38 anos, decidiu surpreender tudo e todos em Washington, nos Estados Unidos.

11:20

Um fugitivo surpreendeu tudo e todos quando decidiu responder a um anúncio no Facebook da polícia de Washington, nos Estados Unidos, no qual as autoridades o procuravam.



"Procurado! Anthony Akers é procurado pelo Departamento de Correções por falha de cumprimento", pode ler-se na publicação em que a polícia de Washington procura Anthony Akers, de 38 anos.



Cinco horas depois, o próprio Anthony Akers escreveu um comentário na polícia a pedir que as autoridades se acalmassem porque se ia entregar.



Mais tarde, as autoridades voltaram a responder ao homem, informando das duas "horas de expediente". "Obrigado. (...) Devo estar aí na próximas 48 horas", voltou a comentar Anthony Akers.