"Fui eu próprio vacinar o Pai Natal": Especialista Anthony Fauci esclarece dúvidas de crianças sobre a Covid-19

"Fiz uma viagem lá a cima ao Pólo Norte. Fui eu próprio a vacinar o Pai Natal. Medi-lhe a temperatura e está pronto para ir. Pode descer a chaminé, pode deixar os presentes, pode sair e vocês não vão ter nada com que se preocupar", afirmou Fauci.



Santa Claus will be coming to town this year, Dr. Anthony Fauci says.



“I took care of that for you,” he says. “…I took a trip up there to the North Pole; I went there and I vaccinated Santa Claus myself. I measured his level of immunity, and he is good to go.” #CNNSesameStreet pic.twitter.com/CNJ520XTew