Fumar vai ser proibido nas praias de Espanha

Espanha é o primeiro país europeu a proibir o tabagismo em todas as suas praias, não existe data definida para a entrada em vigor desta medida, mas sabe-se que o valor da coima para quem não a cumpra pode chegar aos dois mil euros.

A proibição do tabaco nas praias não é novidade em Espanha. No verão deste ano, foram feitas algumas experiências em Barcelona, que segundo o jornal El País, foi algo "bem aceite" pelos cidadãos espanhóis.

Alguns países como a França também já adotaram uma postura contra o tabagismo nas praias, no entanto Espanha foi mais além do que uma ou duas praias e irá implementar esta lei a todas as praias do país.

A medida surge no âmbito do combate à poluição e espera tornar Espanha num país mais verde. Portugal também adota medidas de combate à poluição feita por beatas de cigarro, com cinzeiros portáteis e reutilizáveis espalhados por várias praias do país.