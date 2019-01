Cerca de 700 pessoas foram retiradas de um edifício na zona de Soho, em Londres, depois de ter sido detetada uma grande coluna de fumo a vir da cave.



A London Fire Brigade confirma que foi chamada à rua Great Marylebone, por volta das 2h10 (mesma hora em Lisboa)







Crews are investigating the source of the smoke coming from a basement on

Great Marlborough in #Soho. https://t.co/0Q4MvbhCcb pic.twitter.com/DoXw1nQiNw