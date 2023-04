Fumo intenso na cabine obriga avião da Ryanair a aterrar de emergência

Ryanair

Os passageiros do voo daproveniente de Bucareste, na Roménia, e com destino a Londes, Inglaterra, entraram em pânico quando, a meio do voo, a cabine do avião ficou cheia de fumo.Segundo o Daily Mail, o piloto fez uma aterragem de emergência poucos minutos depois e regressou ao aeroporto de Otopeni, em Bucareste.acredita que o fumo possa ter sido causado pelo líquido de descongelação que entra no sistema de ar condicionado, diz o jornal britânico.O voo, que estava inicialmente programado para as 6h40, só descolou quatro horas depois devido a um problema com o primeiro avião. A bordo da aeronave iam 169 passageiros e quatro membros da tripulação.Após o incidente com o fumo, apreparou um terceiro avião para fazer a viagem mas, segundo o Daily Mail, houve passageiros a recusarem embarcar novamente.Já foi aberta uma investigação para determinar a origem do fumo.