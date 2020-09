Fumo obriga avião com Bolsonaro a abortar aterragem mas presidente continua a minimizar incêndios no Brasil

Nem o forte susto vivido esta sexta-feira dentro do avião presidencial, obrigado a abortar a aterragem e a arremeter (subir de novo) no aeroporto de Sinop, no interior do estado de Mato Grosso, fez o presidente Jair Bolsonaro reconhecer a gravidade dos incêndios que há meses devastam florestas brasileiras, principalmente na Amazónia e no Pantanal. Após o piloto ter feito meia volta e conseguido aterrar à segunda tentativa, mesmo entre grossas colunas de fumo das queimadas, Bolsonaro minimizou o drama dos incêndios e voltou a criticar outros países.

"Há alguns focos de incêndio pelo Brasil, mas isso acontece ao longo dos anos. Por causa disso temos sofrido uma crítica muito grande, porque, óbviamente, quanto mais nos atacarem mais isso interessa aos nossos concorrentes naquilo que temos de melhor, que é o nosso agronegócio." Declarou Jair Bolsonaro num encontro com grandes produtores rurais, razão, e não os incêndios, que o levaram ao Mato Grosso, coberto ao norte pela Amazónia e ao sul pelo Pantanal, os dois biomas brasileiros mais atingidos pela vaga de fogo criminoso que está a destruir florestas e a matar milhares de animais.

Na Amazónia, só nos primeiros 16 dias deste mês de setembro, o número de incêndios aumentou 86% em relação aos mesmos dias de Setembro do ano passado, e os fogos no Pantanal, uma área riquíssima em biodiversidade, aumentaram 210% em 2020. Apesar disso, e completamente indiferente à destruição da Natureza e aos transtornos das populações locais, Bolsonaro, que nega a tragédia das queimadas da mesma forma que nega a gravidade da pandemia do coronavírus, ainda fez ironia com o facto de outros países não enfrentarem o flagelo das chamas.

"Países outros que nos criticam não têm problemas de queimadas porque já queimaram tudo nos seus países", ironizou Bolsonaro, aparentemente aludindo a uma carta assinada por oito países europeus entregue esta quinta-feira ao vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, evidenciando a preocupação com a gigantesca devastação na Amazónia e com a falta de ação do governo do Brasil para conter essa tragédia ambiental e humana