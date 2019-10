Funcionária da ONU viaja pelo mundo em nome das mulheres vítimas de racismo

Jessica Nabongo tornou-se a primeira mulher negra a visitar 195 países do mundo. Jessica é filha de pais ugandeses, mas nasceu em Detroit, uma cidade do estado norte-americano de Michigan. Trabalha na ONU e há uns tempos decidiu vincar a sua 'passagem' na Terra, tornando-se a voz de todas as mulheres negras que vivem aterrorizadas pelo racismo.Nabongo utiliza a rede social Instagram para partilhar cada viagem, cada consquista. Este mês fechou esta aventura com a chegada às Seychelles, na África Oriental.Em entrevista à CNN, conta que sempre quis colocar o seu nome numa espécie de "livro de conquistas". Apesar de não se considerar uma ativista, confessa que é a lutar em nome das mulheres negras que sente feliz.Depois de terminar a licenciatura, Jessica conseguiu um emprego numa empresa farmacêutica, comprou o primeiro apartamento em Detroit, mas decidiu mudar de vida. Colocou a habitação a arrendar, tirou uma pós-graduação em inglês na London School of Economics e foi dar aulas para o Japão.A paixão pelas viagens surgiu em terras japoneses, onde recebeu uma proposta para trabalhar na ONU. Do Japão seguiu para Benin, na África Ocidental e depois para Itália.Até aos dias de hoje existem cerca de 150 pessoas que visitaram todos os países do mundo, grande parte desses aventureiros são homens bancos e com passaporte europeu. Quando para muitos viajar significa uma envolvência na cultura de cada país, para Jessica, tal como conta à CNN, houve alturas em que não foi fácil. Segundo a bloguer, o facto de ser negras ser mulher impediu-a por várias viver os costumes de cada país."Já fui acusada de ser prostituta, já fui assaltada e tive homens a perseguirem-me", contou.Jessica Nabongo fundou uma empresa - a Jet Black - que organiza itinerários de viagens personalidades para grupos em África.Nesta aventura, Nabongo além de conhecer o mundo conseguiu fazer-se ouvir e mudar a mentalidade das mulheres marcadas pela 'história' do racismo."Não há nada que possamos fazer para contornar o racismo. Ele existe e eu também existo neste mundo como pessoa negra e não vou permitir que isso me impeça de ir a qualquer lugar que eu queira ir. Nem que isso signifique visitar o mundo. "