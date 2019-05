Funcionária de aeroporto alemão bate em avião de Merkel por se esquecer de puxar travão de mão

Uma funcionária do aeroporto de Dortmund, na Alemanha, teve, esta segunda-feira um acidente de viação no mínimo... insólito. A mulher, que conduzia uma carrinha branca dentro das instalações, esqueceu-se de puxar o travão de mão e embateu no avião de Angela Merkel.

Segundo a revista alemã Der Spiegel, a mulher quis parar para tirar uma fotografia ao avião da Chanceler depois de se aperceber que se tratava da aeronave da "República Federal da Alemanha". No entanto, quando o fez, esqueceu-se de puxar o travão de mão e a carrinha andou contra o avião.



Devido a este choque, o voo de regresso de Merkel a Berlim foi atrasado. O acidente ocorreu por volta das 12h00 (11h00 em Portugal Continental).

Uma equipa do aeroporto procedeu à análise dos danos no avião, enquanto Merkel foi transportada de helicóptero. Pelo menos o nariz do avião ficou danificado.

Angela Merkel esteve na Dortmund a realizar uma visita à Universidade Júnior de Wuppertal.