Funcionária de lar filma-se a rir enquanto mexe em corpo de utente morta

Uma funcionária de um lar dedicado especialmente ao acolhimento de idosos com Alzheimer e outras formas de demência, localizado em Daphne, no estado norte-americano do Alabama, filmou-se a rir enquanto mexia no corpo de uma utente que tinha acabado de morrer. A mulher divulgou depois as imagens nas redes sociais.

O caso aconteceu no Brennity Senior Living Center. Nas imagens a funcionária aparece fardada, com a máscara de proteção da Covid-19 em baixo, a rir-se enquanto mexe na cara, boca e globos oculares do cadáver da idosa, que tinha falecido há instantes.

No final do vídeo, que partilhou no Instagram, a jovem funcionária, cuja identidade não foi revelada, continua a rir enquanto toca no corpo da idosa, antes de dar uma gargalhada enquanto faz o mesmo movimento, que tinha feito num dos olhos da idosa, no seu próprio corpo.

Depois do vídeo se tornar viral e de a polémica vira público, o lar assegura que a funcionária em questão foi prontamente despedida.

"Primeiro, importa dizer que as ações filmadas neste vídeo são completamente inaceitáveis, inapropriadas e completamente desajustadas na conduta e filosofia do nosso espaço, que diz que o utente está sempre primeiro. Confirmamos que a funcionária em questão já não trabalha connosco, pois não toleramos tais comportamento", afirmou aos jornalistas Erin Thompson, diretor do lar, adiantando que está "a trabalhar com os investigadores e autoridades locais para lidar com a situação".

A polícia de Daphne confirma que está a investigar o vídeo mas afirma que só adiantará pormenores sobre a investigação daqui a alguns dias.