Funcionária de loja oferece os seus ténis a homem que não tinha sapatos

Brooklyn Center Liquor Store no Minnesota, EUA, tirou os próprios ténis dos pés e ofereceu-os a um homem que não tinha sapatos, depois de o ver a vasculhar o lixo. O momento aconteceu na passada terça-feira, quando La Teia Thomas, mais conhecida por Ace, se apercebeu que o homem andava à procura de caixas de cartão para fazer uns sapatos para cobrir os pés."Eu vi os pés dele e automaticamente tirei os meus sapatos", explicou a mulher à CBS News. A funcionária explicou que os ténis eram os seus favoritos, mas que a decisão de os dar foi fácil. "Se os meus sapatos podem ajudar a tornar o mundo num lugar melhor, podes ficar com eles", disse Ace ao homem.

O gerente da loja, Tom Agnes, que quando voltou da hora de almoço se deparou com Ace a atender os clientes de meias, ficou muito orgulhoso do gesto da funcionária. Tom acabou mesmo por ir comprar uns novos ténis para que a mulher não continuasse descalça durante o turno. "Gostava de ter uma dúzia de Aces na equipa", escreveu ainda Tom no Facebook.



O gesto de solidariedade contagiou ainda alguns amigos, que juntaram 450 dólares, cerca de 425 euros, para ajudar a colega a comprar uma cama para a mãe. Ace cuida da progenitora, que até aqui dormia na cama da filha.

