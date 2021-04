Funcionária detida por matar quatro pessoas em clínica. Mulher confessou os crimes

Potsdam, na Alemanha

De acordo com a polícia alemã, o crime ocorreu esta quinta-feira de madrugada sendo que os cadáveres das vítimas foram encontrados com ferimentos graves e havia ainda outra pessoa gravemente ferida "em diferentes enfermarias", segundo a polícia.A pessoa que se encontra gravemente ferida também reside nas instalações.De acordo com os jornais alemães Tagesspiegel e Potsdamer Latest News, a mulher retornou a casa após os crimes e confessou ao marido ter "matado pessoas". A polícia foi alertada.A arma do crime terá sido uma faca e, segundo a polícia, os homicídios tiveram contornos violentos. Alguns dos pacientes necessitam de estar com máscaras de ventilação devido à sua condição de saúde.