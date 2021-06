Funcionária do Pentágono revela segredos dos EUA a grupo terrorista por estar apaixonada por membro

Maria Thompson, ex funcionária do Pentágono dos Estados Unidos da América (EUA), foi condenada a 23 anos de prisão esta quarta-feira por ter passado informações secretas a um membro do grupo islâmico libanês Hezbollah.

A mulher, de 62 anos, mantinha uma relação amorosa com o homem. De acordo com a BBC, a ex militar disse que estava "desesperada" para encontrar alguém que a amasse na velhice e não pretendia "fazer mal a ninguém".

No entanto, o procurador responsável pela acusação afirma que a mulher sabia dos riscos em que estava a colocar as pessoas envolvidas.

O chefe da divisão de segurança nacional do Departamento de Justiça, John Demers, afirmou ainda que "a sentença de Thompson reflete a gravidade da violação da confiança do povo americano, das fontes humanas que ela prejudicou e das tropas que trabalharam ao seu lado como amigos e colegas".

Maria Thompson trabalhava como intérprete na base militar das Operações Especiais dos EUA no Iraque quando, em 2017, conheceu um membro da rede islâmica através de aplicações de telemóvel e "desenvolveu interesse romântico por ele", afirma o procurador.

Em dezembro de 2019, durante a mesma missão, os EUA avançaram com um conjunto de ataques aéreos contra o grupo Kataib Hezbollah que está na lista das organizações terroristas.

Mais tarde, em janeiro de 2020, o país lançou outro ataque que matou Qasem Soleimani, um dos comandantes militares mais poderosos do Irão. Foi aí que o parceiro de Thompson a questionou sobre quem ajudou os EUA a atacar Soleimani.

Como resposta, a intérprete entrou no sistema de computadores militares e entregou dezenas de arquivos sobre o caso ao homem, entre os quais oito perfis, diversas táticas e procedimentos militares e no mínimo dez alvos dos EUA.

Maria está presa desde fevereiro de 2020 e conheceu a sentença esta quarta-feira.