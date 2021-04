Funcionária torna-se barriga de aluguer da patroa ao ver dificuldade da mulher em engravidar

Caitlin Cotton, de 28 anos, decidiu tomar uma decisão altruísta em prol da patroa, Kate Postlethwaite, de 37 anos, após ter observado a dificuldade da mesma em engravidar.Kate sofreu três abortos, um deles espontâneo. Numa das gravidezes teve um nado-morto. Por seu lado, Caitlin nunca teve dificuldade em ter filhos. A assistente de marketing de Alderney, uma ilha do Canal da Mancha, tem dois filhos: Imogen, de seis anos, e Max, cinco anos.Há dois anos que as duas mulheres trabalhavam juntas. Em 2019, Kate perguntou a Caitlin se podia ser sua barriga de aluguer. Caitlin aceitou e deu à luz Joey a 13 de fevereiro de 2020.A funcionária afirma que os seus colegas brincam com a situação: "Riem-se sempre e dizem que exagerei um pouco para ser o 'funcionário do mês'".Caitlin afirma que ficou feliz por poder ajudar Kate uma vez que tinha assistido ao seu sofrimento.Joey tem agora 13 meses e é um bebé forte e saudável. Kate não podia estar mais feliz. Assume que ser mãe é difícil mas uma experiência incrível, especialmente, após se ter separado do marido quando o bebé tinha seis meses.