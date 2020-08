Funcionárias de lar despedidas após divulgarem vídeo onde maltratam idosa

Duas auxiliares de enfermaria de um lar de idosos em Mossèn Homs de Terrassa, Barcelona, foram despedidas após divulgarem um vídeo no Instagram onde surgem a maltratar uma utente.



No vídeo veem-se as duas funcionárias a dar a medicação e comida a uma idosa enquanto a maltratam. Uma delas quase não fala durante todo o vídeo, rindo-se da atitude da colega de trabalho. A outra auxiliar grita com a idosa e insulta-a entre risos.





A administração do lar já abriu um inquérito disciplinar para apurar o que se passou.

O Departamento de Ação Social procedeu a uma inspeção da residência sénior e o caso foi também denunciado à Polícia da Catalunha, que assegura que o caso será alvo dosjudiciais adequados.

A autora do vídeo já veio a público lamentar o que fez, admitindo que não agiu corretamente e que está pronta para enfrentar as devidas consequências.