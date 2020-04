Funcionário da OMS morre em ataque na Birmânia enquanto viajava para recolher amostras de Covid-19

alvejado com vários tiros em Rakhine, na Birmânia, enquanto transportava amostras recolhidas a pessoas suspeitas de estarem infetadas com covid-19

Um funcionário da Organização Mundial da Saúde morreu

Pyae Sone Win Maung conduzia um carro das Nações Unidas quando foi atingido por tiros no estado de Rakhine.







O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou a morte do trabalhador no Twitter com uma nota de condolências a um funcionário que perdeu a vida "enquanto mantia o mundo seguro".





Heart broken to share devastating news: @WHO lost a valued colleague, Pyae Sone Win Maun, who was wounded in a security incident in Myanmar, while transporting #COVID19 surveillance samples. Tragic to lose a life while keeping the world safe. My deepest condolences to the family. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 21, 2020



Segundo Tedros, estão a ser apuradas as circuntâncias deste ataque no qual Pyae foi apanhado no meio.



Os combates entre os militares e o grupo étnico armado do Exército Arakan aumentaram nas últimas semanas e há já registo de múltiplas mortes, segundo a ONU.