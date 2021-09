Funcionário de bomba de gasolina assassinado por pedir a cliente para usar máscara

na cidade de Idar-Oberstein, sudoeste da Alemanha, foi morto a tiro este sábado depois de se ter recusado a vender cerveja a um cliente que não estava a usar máscara.O crime aconteceu na noite de sábado depois de o empregado da caixa ter exigido a um homem de 49 anos que usasse máscara. Na Alemanha, o uso de máscara em lojas é obrigatório desde o início da pandemia. O homem terá saído da loja e regressado uma hora depois, ainda sem máscara, mas com uma arma ilegal e com a qual terá desferido um tiro na cabeça do funcionário de balcão que acabou por morrer, de acordo com o jornal New York Times.Apesar dos muitos protestos que têm assolado a Alemanha, por parte de negacionistas e anti-vacinas contra o uso de máscara e outras medidas de contenção contra a pandemia de Covid-19, esta é a primeira morte registada diretamente ligada às restrições.