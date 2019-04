Funcionário de distribuidora tira 'selfies' com todos os cães que se atravessam no seu caminho

Jason criou uma hashtag e tornou-se um sucesso nas redes sociais.

Um funcionário de uma empresa de distribuição de encomendas, de Nova Orleães, nos Estados Unidos, está a fazer sucesso nas redes sociais. Contrariamente aos seus colegas que se desviam de cães e gatos que se atravessam no seu caminho, Jason Hardesty prefere fazer amizade com eles.



O funcionário tira 'selfies' com todos os patudos que vai conhecendo ao longo do seu dia de trabalho.



Jason Hardesty publica todas as 'selfies' na sua conta no Instagram, que se tornou um álbum de fotografias com retratos de cachorros.

"Há muitos cães no meu caminho. Deparei-me com um gato muito fofo e tirei uma foto com ele", disse ele ao site Mashable. "Eu postei e recebi um bom feedback e percebi que as pessoas queriam mais disto, então comecei a tirar fotos dos cães que encontrava."

Desde então, tem vindo a aperfeiçoar a pose e criou a hashtag #PupsofJay.





Ver esta publicação no Instagram Jay and Josie @josiethehounddog [ @jennifermz] #pupsofjay Uma publicação partilhada por Jason Hardesty (@jhardesty) a 29 de Mar, 2019 às 4:06 PDT







Ver esta publicação no Instagram Jay and Kingsley #pupsofjay Uma publicação partilhada por Jason Hardesty (@jhardesty) a 22 de Mar, 2019 às 4:23 PDT