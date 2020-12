Funcionário de hospital destrói 500 doses da vacina contra o coronavírus

O episódio aconteceu no dia 26 de dezembro, mas só foi tornado público pelos funcionários do hospital a 30 de dezembro, segundo avança a "CBS 58".

Um funcionário do Aurora Medical Center, no Wisconsin, EUA, adulterou 500 frascos da vacina da Moderna contra a Covid-19, obrigando a instituição a descartar essas doses.

O incidente está agora a ser investigado pelas autoridades e pela Food and Drug Administration, o regulador de saúde dos Estados Unidos.

O funcionário deixou entretanto de colaborar com a instituição.



A empresa atribuiu inicialmente o incidente a um "erro humano não intencional", no entanto veio já desmentir.



"Continuamos a acreditar que a vacinação é o nosso caminho para sair da pandemia. Estamos mais do que desapontados com as ações desse indivíduo que resultarão no atraso de mais de 500 pessoas na receção da vacina", avançou o centro em comunicado.