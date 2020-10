Funcionário de hotel no Rio de Janeiro molesta hóspede e acaba preso

Um funcionário de um hotel na Barra da Tijuca, bairro nobre na zona oeste da cidade brasileira do Rio de Janeiro, foi preso depois de molestar uma hóspede que estava mal de saúde no quarto. Fábio de Oliveira de Barros, de 37 anos, que trabalhava como mensageiro no América’s Barra Hotel, recusou falar à polícia e, pela lei brasileira, foi incriminado por violação sexual mesmo sem o acto ter sido consumado.



De acordo com a vítima, que vive no estado do Pará e tinha ido ao Rio de Janeiro fazer um curso, o funcionário do hotel chegou a apalpar-lhe as partes íntimas enquanto ela estava deitada. Mas, apesar de não se estar a sentir bem e do medo, a hóspede reagiu, deu-lhe um chuto certeiro e o homem fugiu a correr do quarto, como mostram imagens de câmaras de videovigilância do hotel.





A hóspede tinha-se sentido mal antes de chegar ao hotel e, acompanhada por uma amiga, ao chegar ao estabelecimento foi imediatamente para o quarto. Pouco depois de a amiga sair, o funcionário bateu na porta, insistiu, mas ela resolveu não abrir.O homem então, sempre segundo o relato da hóspede ao delegado (inspetor) Henriqe Damasceno, que comanda a investigação, foi buscar uma espécie de chave-mestra e invadiu o quarto. Dizendo estar ali em nome da amiga da vítima, que estaria preocupada com a saúde dela, o funcionário do hotel disse que ia apagar a luz, para a hóspede ficar melhor, e depois tocou-lhe, primeiro ao de leve, mas depois foi escorregando a mão pelo corpo dela.Apesar do mal-estar que já sentia, do medo e do constrangimento, a hóspede denunciou o ataque sexual e o mensageiro foi preso. O America’s Barra Hotel lamentou profundamente o sucedido, afirmou que em décadas de funcionamento nunca tinha acontecido um episódio desse tipo e que está a prestar apoio à hóspede.