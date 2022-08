Funcionário do McDonald's baleado durante discussão por batatas fritas

Um funcionário da cadeia de fast food McDonald's ficou em estado grave após ter sido baleado no pescoço. Matthew Webb, de 23 anos, estava a trabalhar quando uma mulher se aproximou, referindo que as batatas fritas estavam frias. No momento da discussão, a cliente estava em contacto com o filho, que se deslocou até ao restaurante e atingiu o funcionário a tiro.Após o tiroteio, ocorrido em Nova Iorque, nos EUA, um homem que estava no local tentou estancar o sangue do homem com uma camisa.Segundo o jornal The Independent, a vítima foi de imediato transportada para o hospital onde permanece em estado crítico. O atirador, identificado como Michael Morgan, fugiu do local, mas acabou por ser preso. O homem tem um registo criminal onde constam já 12 detenções.Em declarações ao jornal britânico, os restantes funcionários do restaurante apontaram a redução da equipa de segurança do local como a principal causa para o acidente.