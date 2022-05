Funcionário do McDonald's baleado por causa de um cupão de desconto no Brasil

Brasil 2022: Uma discussão sobre o uso de cupom de desconto terminou com um atendente do McDonald’s baleado no RJ. O autor do tiro era um bombeiro que portava uma arma ilegal, e teve a prisão negada. Outra situação de descontrole com armas foi registrada neste fim de semana #fio pic.twitter.com/hHmhXBQ7RE — Instituto Fogo Cruzado (@fogocruzado) May 9, 2022

Um funcionário da cadeia alimentar McDonald's foi baleado no Rio de Janeiro, no Brasil, na sequência de uma discussão relacionada com um cupão de desconto.Nas imagens captadas por uma câmara no interior do restaurante é possível ver um homem a abrir uma janela e a dar uma chapada ao funcionário, que devolveu a agressão. Momentos depois, o homem que desferiu a primeira estalada entra no restaurante, já armado, e dispara sobre o funcionário.No vídeo consegue ver-se ainda a vítima a cair desamparada no chão enquanto o bombeiro abandona o local.O homem atingido, de 21 anos, está estável depois de ter sido submetido a uma cirurgia.A justiça negou, entretanto, um pedido de prisão contra o bombeiro, que permanece assim em liberdade.