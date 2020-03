Funcionário próximo da rainha Isabel II está infetado com coronavírus

O estado de saúde de Isabel II volta a deixar a casa real em alerta máximo ao ser revelado que um dos seus empregados mais próximos está infetado com Covid-19. O funcionário, cuja identidade não foi revelada mas que tinha contacto diário com a rainha, estando encarregado de lhe levar bebida e comida, de conduzir as visitas aos seus aposentos, de entregar as suas mensagens e de passear os seus cães - Vulcan e Candy – testou positivo ao novo coronavírus e foi imediatamente enviado para casa, onde se encontra em isolamento."Estão todos muito receosos, não só por eles próprios mas sobretudo pela rainha e pelo duque", disse uma fonte próxima da monarca ao jornal ‘The Sun’, lembrando que Isabel II completa 94 anos no dia 21 de abril e que o marido, o Duque de Edimburgo, faz 99 em junho.O casal está a viver no Castelo de Windsor desde dia 19, depois de um dos cerca de 500 funcionários do Palácio de Buckingham ter ficado infetado. Desde então, a rainha reduziu o seu pessoal ao mínimo.Uma semana após ter testado positivo para o novo coronavírus, o príncipe Carlos, de 71 anos, teve autorização médica para sair do isolamento. "Está de boa saúde", diz porta-voz da casa real, acrescentando que o herdeiro ao trono britânico vai começar a fazer "algum exercício" e a participar em videoconferências.