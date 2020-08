Funcionário público apanhado a fazer sexo com a secretária durante reunião via Zoom

O presidente da assembleia municipal de Fatima Dos, em Cavite, nas Filipinas, foi ‘apanhado’ a fazer sexo com a sua secretária em plena reunião via Zoom. Jesus Estil não sabia que a câmara do computador estava ligada e acabou a praticar uma série de atos sexuais com a subordinada, que também trata da contabilidade do gabinete, em frente a todos os que participavam no ‘encontro’ digital.

Segundo a imprensa local, Jesus estava a participar numa reunião com os funcionários municipais, que ocorre todas as quartas-feiras, de manhã. A determinada altura o responsável, que não será proficiente em informática, tentou desligar a câmara, mas errou no botão.

Os restantes participantes da reunião viram a secretária aproximar-se do chefe, e levá-lo para o sofá, onde os dois praticaram uma série de atos sexuais, sem saberem que tinham ‘público’.

Um dos funcionários municipais gravou e divulgou o vídeo, que depressa se tornou viral.

Após a polémica, o Ministério do Interior e Governos Locais já veio assegurar que Jesus "será afastado da sua posição de chefia o mais rapidamente possível". "Não é apenas má conduta profissional, é algo muito grave. Vamos fazer tudo para o castigar. O funcionário público em questão pediu desculpa, mas as coisas não são assim tão simples", explica Richard Geronimo, responsável do gabinete de queixas dos Assuntos Internos.