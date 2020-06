Funcionários do Banco Mundial pedem veto a ex-ministro indicado por Bolsonaro

A associação que representa os funcionários do Banco Mundial, em Washington, nos EUA, pediu esta quarta-feira formalmente ao Conselho de Ética daquela organização internacional o veto ao ex-ministro da Educação do Brasil, Abrahan Weintraub. Weintraub, que chegou sábado aos Estados Unidos após fugir do Brasil com receio de ser preso por ordem do Supremo Tribunal, foi indicado por Jair Bolsonaro a uma vaga de director executivo da instituição para um mandato que termina em Outubro próximo mas poderá ser renovado.

Na carta enviada ao Conselho de ética, a associação lembra que o Banco Mundial, formado por 187 países, é um órgão de diálogo permanente, respeito às diferenças e onde não são toleradas atitudes racistas, preconceituosas ou discriminatórias. Por isso, realça a missiva, a indicação de Weintraub ao cargo de director executivo da entidade deve ser suspensa até que o Conselho de ética avalie as acusações que impendem contra o ex-ministro brasileiro, que deixou o cargo na passada quinta-feira e viajou escondido na sexta para os EUA usando passaporte diplomático a que já não tinha direito por ter deixado de ser membro do governo.

Na carta, a associação evoca atitudes de Weintraub que os funcionários do Banco Central consideram impróprias a um director da entidade. Entre elas frases racistas de Abrahan Weintraub contra o povo e o governo da China, a declaração dele durante uma reunião do Conselho de Ministros de que os juízes do Supremo Tribunal brasileiro são "uns vagabundos" que deveriam ser imediatamente presos, e outras declarações discriminatórias, nomeadamente contra negros e índios, ou ofensivas a outros países, entre eles Israel.

No Brasil, onde ostenta o nada elogioso "título" de pior ministro da história do país, Weintraub é considerado um péssimo gestor, uma pessoa despreparada para qualquer cargo e, pior do que tudo isso, um provocador sem limites que tenta esconder as suas limitações criando polémicas e problemas. A indicação dele para o Banco Mundial foi vista no Brasil como uma forma de Jair Bolsonaro o tirar do país e evitar que Weintraub fosse preso no âmbito de alguma das acções que o ex-ministro enfrenta no Supremo Tribunal por racismo, difusão em massa de notícias falsas, ameaça a juízes e apoio a movimentos que pregam uma ruptura institucional e o fechamento do Congresso e da instância máxima da justiça.

Além da associação dos funcionários do Banco Mundial, ao menos 15 entidades internacionais também já pediram o veto à nomeação de Weintraub, e mais de 300 personalidades dos mais variados campos, da política à cultura, assinaram um manifesto pedindo aos países do grupo do Brasil que não permitam que o ex-ministro tome posse. No Banco Mundial, cada um dos 25 directores executivos representa não apenas um país mas vários outros, nove no caso do Brasil, que têm o poder de aprovar ou vetar um indicado.