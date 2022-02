Fundação do Príncipe Carlos sob investigação

A polícia britânica está a investigar alegações sobre a oferta de honras e cidadanias do Príncipe Carlos, em troca de doações.De acordo com o comunicado da Polícia Metropolitana do Reino Unido, está em causa uma carta recebida em setembro de 2021 sobre relatos de que Michael Fawcett, chefe executivo da fundação ter-se-á oferecido para ajudar a garantir honras e cidadanias a um cidadão saudita. O executivo está temporariamente fora do cargo.Segundo o jornal britânico The Guardian, as autoridades afirmaram: "Estes documentos foram revistos juntamente com as informações existentes. A avaliação determinou que se iniciará uma investigação".Por outro lado, a fundação do Príncipe Carlos justificou que "seria inapropriado comentar sobre uma investigação em andamento".A Clarence House, residência oficial do monarca, justificou, por seu lado, que o Príncipe de Gales "não tinha conhecimento da suposta oferta de honras ou cidadanias britânicas com base na doação par as suas instituições de caridade".