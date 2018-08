Fundador da Wikileaks pede ajuda com medo de extradição para os EUA

Julian Assange apelou à Austrália que interceda a seu favor.

Por Lusa | 07:07

O fundador da Wikileaks apelou à Austrália que interceda a seu favor, por recear que a saída da embaixada do Equador em Londres resulte na extradição para os EUA.

A advogada de Julian Assange, Jennifer Robinbson, disse esta quarta-feira ao site de notícias australiano "news.com.au" que se encontra "obviamente preocupada" com a recente disponibilidade demonstrada pelo Presidente do Equador em negociar a saída do fundador da Wikileaks da Embaixada do Equador em Londres.

O fundador da Wikileaks "ainda é um cidadão australiano e [o governo da Austrália] tem a obrigação, e eu acredito que o dever, de exercer os direitos de proteção de um cidadão australiano", considerou Jennifer Robinbson.