Fundador do Podemos recebeu dinheiro da Venezuela

O fundador do Podemos, Juan Carlos Monedero, terá recebido fundos em dinheiro vivo do governo venezuelano de Nicolás Maduro. Assim o garantiram esta semana duas testemunhas ante a Audiência Nacional, que neste momento investiga se a Venezuela financiou ilegalmente o partido pelo menos até 2017. Além das entregas em dinheiro, os pagamentos terão sido efetuados através de empresas-fantasma e contratos falsos e por meio de mala diplomática.









Uma das testemunhas, identificada somente como TP1, para proteger a sua identidade, terá mesmo presenciado uma entrega de uma mala com 600 mil dólares em dinheiro, num quarto do hotel Meliá Caracas. A dita testemunha prestava serviço para Maduro e estava encarregada de distribuir fundos procedentes da petrolífera estatal venezuelana PDVSA.

Ao contrário de uma investigação anterior, arquivada em 2016, a atual reuniu indícios que apontam não só para financiamento ilegal, como também para branqueamento de capitais e falsificação de documentos. A investigação detetou movimentações de quantias avultadas mediante contratos falsos de prestação de serviços com a consultora Neurona e também com as empresas VIU Comunicaciones e VIU Europa, sediadas em Caracas e Madrid, respetivamente. Documentos entregues ao tribunal apontam Carolina Bescansa, cofundadora do Podemos, e Jorge Lago e Ariel Jerez como implicados em contratos falsos.