Fundo Estratégico de Filomeno dos Santos prometia 30.000 milhões de euros a Angola

Filho de José Eduardo dos Santos na cadeia por golpe de milhões.

Por Lusa | 16:34

Um fundo preparado por José Filomeno dos Santos, prometendo a capitalização de 30.000 milhões de euros para o Estado angolano, esteve na origem de uma transferência ilícita de 500 milhões de dólares, segundo a acusação do Ministério Público.

Os 500 milhões de dólares (426 milhões de euros) das reservas do Estado angolano, transferidos pelo Banco Nacional de Angola (BNA) em 2017 para o exterior, representavam a primeira tranche de um total de 1.500 milhões de dólares (1.270 milhões de euros) para garantir a execução daquele prometido fundo estratégico, segundo o despacho da acusação à qual a Lusa teve acesso e que visa igualmente o então governador do banco central, Valter Filipe, e outros dois arguidos.

Trata-se do primeiro processo da Justiça angolana contra o filho do ex-Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, que desde o início da semana está em prisão preventiva no âmbito de outro processo, sobre a gestão de José Filomeno dos Santos à frente do Fundo Soberano de Angola (FSDEA).