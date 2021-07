Funeral de casal e duas filhas foi o primeiro a realizar-se entre as vítimas de colapso de prédio em Miami

O primeiro funeral das vítimas do desabamento de um prédio de 12 andares em Miami, nos Estados Unidos da América, realizou-se esta terça-feira. Marcus Guara, a mulher Ana e as duas filhas, Lucia e Emma, de 10 e 4 anos, respetivamente, foram homenageados por familiares e amigos.

O funeral decorreu na igreja católica de St. Joseph, em Miami Beach, e, a pedido da família, as duas meninas foram colocadas juntas no mesmo caixão.





O casal Marcus Guara, de 52 anos, e Ana Guara, de 42, tinha-se mudado com as filhas para o complexo residencial Champlain Towers South em novembro, após Marcus ter arranjado um novo trabalho como diretor de vendas de uma empresa de atoalhados e linhos.

O casal e as filhas estão entre as 32 vítimas mortais já confirmadas após o desabamento do edifício de luxo na madrugada de 24 de junho. As equipas de resgate continuam a fazer buscas para localizar as 113 pessoas que permanecem desaparecidas.

As causas do desabamento ainda estão a ser averiguadas.