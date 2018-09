Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funeral de líder pró-russo junta milhares de pessoas

Rebelde foi assassinado na sexta-feira.

Por F.J.G. | 11:07

Dezenas de milhares de pessoas participaram este domingo, em Donetsk, no adeus a Alexander Zakharchenko, de 42 anos.



O líder separatista pró-russo da Ucrânia foi assassinado num atentado à bomba na sexta-feira, ataque que levou a Rússia a suspender conversações internacionais para a paz na Ucrânia, que contavam com a mediação da França e da Alemanha.



Uma longa fila de pessoas esperou para prestar a última homenagem ao líder da auto-proclamada República Popular de Donetsk, morto a par do guarda-costas num ataque que fez ainda 12 feridos.



Zakharchenko tinha sobrevivido a um atentado com carro armadilhado em agosto de 2014.



É o mais importante líder separatista morto até agora na guerra civil, iniciada em 2014 quando as regiões do leste da Ucrânia reivindicaram mais autonomia, ante a aproximação do governo central à União Europeia (UE).