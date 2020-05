Funeral de português provoca foco de coronavírus em França

O funeral de um cidadão português, de 51 anos, que se realizou na Dordonha, em França, levou à identificação de nove casos positivos de Covid-19 na região.Já foram testadas 127 pessoas que estiveram no funeral ou em contacto com outros que lá estiveram, anunciou a Agência Regional de Saúde da Nova Aquitânia, região onde se situa a Dordonha. Dos nove casos registados, oito são familiares da vítima e o restante pertencia à empresa em que trabalhava a vítima.O funeral realizou-se no final de abril e terá acolhido não só pessoas da região, como também familiares provenientes da Suíça e de Portugal. Este novo foco terá ocorrido devido à aglomeração de pessoas acima do que é permitido nas celebrações fúnebres no período de estado de emergência. Apesar de na igreja só terem estado 20 pessoas, depois tanto na casa mortuária como também numa reunião de família, o número de pessoas que se juntaram foi muito superior.O prefeito da região, Frédéric Périssat, já alertou que esta situação é algo não desejável que aconteça nas próximas três semanas [data apontada para o fim do confinamento em França]: "Um descuido nas reuniões familiares ou nos encontros entre vizinhos em que uma única pessoa vai contaminar um número significativo de pessoas."Itália contou este domingo com mais 165 óbitos, tendo sido diagnosticados mais 802 novos casos de infeção no país, continuando a verificar-se uma tendência de descida no número de novos casos e de mortes. No total, o país já conta com 219 070 casos de infeção e 30 560 mortes.Espanha registou este domingo 143 vítimas mortais, o número mais baixo desde o dia 18 de março, totalizando assim 26 621 mortes no país, anunciou o Ministério da Saúde espanhol. Contaram-se ainda ontem mais 621 novos casos de infeção, mais do que aqueles registados no sábado, elevando para 224 390 o número total de infetados.O número de vítimas mortais em França aumentou este domingo em 70, para 26 380, avançou o Ministério da Saúde. No entanto, o número de pessoas internadas nos Cuidados Intensivos diminuiu em 36, para 2776.

