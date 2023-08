Veja as primeiras imagens do funeral privado de Prigozhin

O funeral do antigo líder do Grupo Wagner Yevgeny Prigozhin decorreu em privado num cemitério em São Petersburgo, cidade natal do russo."O adeus decorreu em privado. Todos os que queiram dizer adeus podem visitar o cemitério de Porokhovskoye", lê-se numa publicação no telegram da agência de comunicação do ex-líder dos mercenários russos, citada pela Reuters.Prigozhin morreu a 23 de agosto, quando o avião onde seguia se despenhou. O russo foi responsável por liderar um motim em direção a Moscovo, em junho.O presidente da Rússia Vladimir Putin não compareceu nas cerimónias fúnebres, tal como havia avançado o Kremlin esta terça-feira.