Fungo verde triplica risco de morte de doentes Covid-19

A pandemia da Covid-19 domina as nossas vidas há mais de um ano e são já várias as descobertas associadas à doença.A mais recente prende-se com um fungo verde, detetado num crescente número de doentes com Covid-19. De acordo com os especialistas, aspergilose pulmonar pode triplicar o risco de morte em pacientes com doença grave.Os investigadores do Instituto de educação Médica e de Pesquisa da Índia descobriram que o risco de morrer com aspergilose é 2,8 vezes maior nestes casos.Um grupo de cientistas do Woon Chong do Albany Medical Center, em Nova Iorque, detetou também a patologia em 13,5% dos pacientes internados com Covid-19. Após a análise de outros 19 estudos, a equipa descobriu ainda que existiam mais 1421 pacientes com o fungo.David Denning, diretor executivo do Fundo de Ação Global para Infeções Fúngicas, revelou ao jornal The Sun que muitos especialistas haviam já detetado o fungo em 2020. No entanto, o mesmo não era associado a pacientes em estado grave da doença.A aspergilose é uma infecção fúngica causada pelo fungo Aspergillus que, quando ligado à Covid-19, pode obrigar a internamentos mais prolongados.Apesar da maioria da população poder inalar partículas do fungo sem adoecer, as mesmas podem provocar reações alérgicas e infeções pulmorares.Segundo o jornal Mirror, um dos primeiros casos foi registado a semana passada, na Índia, num homem que recuperava da doença. O doente de 34 anos terá começado a ter hemorragias nacais e febres altas, tendo sido diagnosticado com aspergilose pulmonar.