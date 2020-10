Furacão Delta atinge costa do Louisiana nos EUA

O furacão Delta foi uma tempestade de categoria 3 na escala Saffir-Simpson no início da sexta-feira e chega ao Louisiana como uma tempestade de categoria 2. Prevêem-se ventos fortes, chuvas que deverão inundar as ruas e tornados desencadeados pelo furacão à medida que este se move.

[AGORA] Parede do olho do furacão #Delta do Lago Arthur:#HurricaneDelta #Deltahuracan #DeltaHurricane https://t.co/wgVOiaUWHO pic.twitter.com/6hhCZkII5x