Furacão Dorian deixa 500 mil pessoas sem eletricidade no Canadá

O ministro da Segurança Pública, Ralph Goodale, já anunciou a mobilização de 700 soldados para a região de forma a ajudarem na recuperação do serviço de energia elétrica e na retirada de moradores das áreas inundadas.

Árvores destruífdas, estradas inundadas, e um rasto de destruição é o resultado da passagem da tempestade.

A passagem do furacão Dorian pelo Canadá deixou esta segunda-feira 500 mil pessoas sem eletricidade.A tempestade passou por Nova Escócia, no Canadá, com ventos a chegar aos 145 quilómetros por hora. Após a sua passagem, a população começa lentamente a sair das suas casas para inspecionar os estragos.