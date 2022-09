Furacão Fiona causa danos de pelo menos 390 milhões de euros na República Dominicana

Os danos causados pelo furacão Fiona na República Dominicana ultrapassam os 20 mil milhões de pesos (390 milhões de euros), indicou uma estimativa preliminar, apresentada na segunda-feira pelo Presidente do país, Luis Abinader.

Numa conferência de imprensa acompanhada por uma grande parte dos membros do Governo, Abinader afirmou que o mais difícil será avaliar os danos causados no setor agrícola, gravemente afetado, tendo já sido prometidas "medidas enérgicas" para ajudar a normalizar o mais rapidamente a produção e as explorações.

Face ao cenário de destruição, na sequência da passagem do Fiona há uma semana, o chefe de Estado dominicano pediu que fosse declarado o estado de emergência durante 45 dias em 12 províncias, para acelerar as ações de recuperação.