Furacão Hilary perde intensidade na aproximação à costa dos EUA mas ainda pode causar inundações "catastróficas"

O furacão Hilary perdeu intensidade na aproximação à costa do México, ao baixar para a categoria 1 (numa escala de 1 a 5), mas pode ainda causar inundações "catastróficas", segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos.

De acordo com as últimas informações, o furacão mantém uma trajetória rumo à península da Baixa Califórnia, no sudoeste do país, e continua a ser considerado perigoso, embora deva atingir a região já como uma tempestade tropical.

O Centro Nacional de Meteorologia de Miami indicou num aviso desta madrugada que a tempestade estava a cerca de 30 milhas (45 quilómetros) a sul de Punta Eugenia, México, e a 385 milhas (625 quilómetros) de San Diego, Califórnia. A velocidade máxima do vento permaneceu inalterada em cerca de 135 kms/hora, enquanto se registavam "chuvas fortes" no norte da península.