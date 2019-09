Furacão Humberto ganha força e aproxima-se das Bermudas

Depois de Dorian, chega o furacão Humbero para abalar a costa leste dos Estados Unidos. A tempestade, que poderá vir a tornar-se um dos maiores furacões dos últimos tempos, está a ganhar força e poderá chegar aos 178 km/h ao final da noite desta terça-feira e início de quarta-feira.Humberto aproxima-se agora das Bermudas, segundo as previsões dos meteorologistasDe acordo com o National Hurricane Center (NHC), com sede em Miami, as Bermudas podem ser atingidas por ventos de tempestades tropicais e até três centímetros de chuva até quarta-feira. O risco de ondas e marés que poderão ser fatais estão também em cima da mesa.O centro do furacão deve aproximar-se do arquipélago na quarta-feira à noite.Com ventos de 150 km/h na manhã desta terça-feira, o furacão Humberto estava a 920 quilómetros a oeste das Bermudas, estando a ganhar velocidade.No final de domingo, as Bahamas voltaram a ser fustigadas por um furacão. Desta vez foi o furacão Humberto que devastou a costa dos EUA.