Furação Ian provoca "inundações catastróficas" na Florida e deixa 1,8 milhões de pessoas sem energia

Depois de deixar um rasto de destruição e mais de 11,3 milhões de pessoas sem eletricidade em Cuba, o furacão ‘Ian’ deverá atingir nas próximas horas a Florida, nos EUA, com chuvas torrenciais e ventos de 250 km por hora.



Pelo menos duas pessoas morreram na região Oeste de Cuba e mais de 40 mil tiveram de abandonar as suas casas devido ao risco de cheias provocadas pelo furacão, que atingiu a ilha ainda com categoria 3.







Segundo a Sky News, Biden recordou que a tempestade Ian é incrivelmente perigosa e pediu aos residentes para obedecerem aos avisos.





De acordo com o Gabinete do Met, os ciclones tropicais de categoria 4 são classificados como "extremos" e esperam-se "inundações catastróficas".