Furacão Ida provocou dois mortos nos EUA e número de vítimas vai "continuar a subir"

O furacão Ida já provocou, pelo menos, dois mortos no Luisiana, nos EUA, mas o número de vítimas mortais confirmadas "vai continuar a subir", disse esta segunda-feira uma porta-voz do Governador do Estado.

Um condutor que morreu afogado em Nova Orleães, depois de a sua viatura ser 'engolida' pelas águas, e uma pessoa atingida pela queda de uma árvore, em Baton Rouge são as vítimas confirmadas, mas com as estradas intransitáveis e as comunicações afetadas ainda não é possível ter uma noção exata do rasto de destruição.

Segundo o gabinete do governador John Bel Edwards, os danos provocados pelo furacão Ida na rede elétrica são "catastróficos" e podem demorar várias semanas a serem reparados.