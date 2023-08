Furacão Idália atinge Florida. Milhares de habitantes refugiam-se em casas e abrigos

O furação Idália atingiu esta quarta-feira a Florida, nos EUA, como uma tempestade de categoria 3 da escala de Saffir-Simpson (máximo de 5). Milhares de habitantes refugiaram-se em casas e abrigos.De acordo com a Reuters, com a força das águas quentes do Golfo México, o furação desencadeou ventos fortes e chuvas torrenciais."Está agora a atravessar o condado de Taylor. Espero que tudo esteja bem", disse à Reuters o comissário do condado, Jamie English. "Os ventos estão a soprar. Há terríveis cortes de energia por todo o lado e detritos a voar por todo o lado".Durante a noite, o furacão atingiu a intensidade de categoria 4 quando estava a caminho da Florida, mas acabou por enfraquecer ligeiramente, passando para a categoria 3.