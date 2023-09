O furacão ‘Idalia’ atingiu na quinta-feira a Georgia e as Carolinas do Norte e do Sul depois de deixar um rasto de destruição na Florida, que atingiu na quarta-feira com ventos de velocidade superior a 200 km/h. Na quinta-feira, apesar de enfraquecido e já sob a forma de tempestade tropical, levou consigo chuvas torrenciais “capazes de causar perigosas inundações-relâmpago”, como alertou o Serviço Nacional de Meteorologia.









Ver comentários