Furacão Laura atinge costa do estado norte-americano do Lousiana

O furacão Laura, de categoria 4, num máximo de 5, atingiu esta quinta-feira a costa do estado norte-americano do Louisiana, com ventos máximos sustentados até 240 quilómetros por hora, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

Às 01h00 (07h00 em Lisboa), o furacão, que ameaça provocar inundações "catastróficas", de acordo com o NHC, atingiu a costa perto da cidade de Cameron.