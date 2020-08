Furacão ‘Laura’ devasta o Louisiana

O furacão ‘Laura’ atingiu esta quinta-feira com violência o estado norte-americano do Louisiana, deixando pelo menos três mortos e um resto de destruição, inundações e cortes de energia.

A tempestade tocou terra durante a madrugada (manhã de esta quinta-feira em Lisboa) com uma intensidade de grau 4, a segunda mais levada na Escala de Saffir-Simpson, trazendo chuvas torrenciais e ventos de 240 quilómetros por hora.A autoridades tinham alertado para um fenómeno "catastrófico" e ordenaram a retirada de mais de 620 mil pessoas nas zonas costeiras do Louisiana e do Texas, afirmando que quem quisesse ficar o fazia por seu conta e risco."Quem não quiser sair deve escrever o seu nome, morada, número da segurança social e contacto dos familiares num papel e colocá-lo num saco hermético no bolso. Rezamos para que não seja preciso", afirmou o xerife de Vermillion Parish.Os serviços meteorológicos tinham alertada para uma ‘parede’ de água de até seis metros de altura e que poderia chegar até 60 quilómetros de distância em terra, mas as piores previsões parecem não se ter cumprido, com os primeiros relatos a indicarem mais danos estruturais do que inundações.Um primeiro balanço apontava para pelo menos três mortes, incluindo uma rapariga de 14 anos, todas causadas por queda de árvores.