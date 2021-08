Furacão Nora chega à costa do estado mexicano de Jalisco

O furacão Nora, que teve origem no Oceano Pacífico, chegou hoje à costa do estado mexicano ocidental de Jalisco, causando fortes chuvas, ventos e agitação marítima, disseram as autoridades mexicanas.

"O centro do furacão Nora, de categoria 1 na escala Saffir-Simpson, está localizado sobre Jalisco ocidental, a circulação está a causar chuvas e ventos fortes e ondas altas nos estados do noroeste, do oeste e do sul do país", informou o Serviço Meteorológico Nacional (SMN) mexicano.

O ciclone está a deslocar-se para norte e está previsto "contornar a costa de Nayarit, afetando principalmente as zonas sul, oeste e centro do estado".