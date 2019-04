Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futebolista da Premier League acusado de se filmar a assediar sexualmente mulher

Homem estaria, alegadamente, bêbedo e sob efeito de óxido nitroso, conhecido por ser a 'droga do riso'.

Um futebolista da Premier League, o campeonato principal de futebol na Inglaterra, está a ser acusado de se ter filmado enquanto assediava sexualmente uma mulher num espaço noturno.



Segundo a vítima, citada pelo jornal britânico Daily Star, o jogador encontrava-se a ingerir bebidas alcoólicas e a inalar óxido nitroso - conhecido por ser a 'droga do riso - quando a convidou para a sua área VIP.



O homem, cuja identidade não é revelada, é acusado de se ter filmado enquanto agarrava a vítima antes de ter avançado para um "ato sexual invasivo" na pista de dança.



A vítima namorava com um amigo do futebolista na época e esta acredita que o vídeo foi gravado para provocar ciúmes ao amigo. O incidente terá sido reportado às autoridades.



"Sentámo-nos à mesa e este jogador continuou a tentar falar comigo, mas eu estava de costas para ele", disse a vítima ao Daily Star.



"Quanto mais eu o ignorava, mais parecia incomodá-lo. Continuou a servir-nos bebidas - muita vodka, Red Bull e champanhe. Depois começou a puxar-me para ele. Eu continuei a virar-lhe as costas e a dizer-lhe para parar", conta.



A vítima diz que o jogador de futebol mais tarde colocou a mão no seu vestido e insultou-a quando se recusou a ir para casa com ele.