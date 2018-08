Jake Pickford, de Rhymney, no País de Gales, jogava na equipa de juvenis de Aberdargoed Buds FC e os jogos foram adiados em homenagem ao adolescente.



"Estamos totalmente arrasados com a perda de nosso incrível filho e irmão Jake, que nos foi tirado muito cedo", disse a família ao jornal local Wales Online.



Mark Giffard, afirma que Jake tinha um futuro brilhante à sua frente pois mostrava ser muito talentoso. https://twitter.com/officialbuds/status/1031836455956619264?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1031836455956619264&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mirror.co.uk%2Fnews%2Fuk-news%2Ffamily-totally-devastated-after-promising-13145392



A equipa escreveu uma mensagem de homenagem e respeito à família de Jake."A falta dele será sentida por todos. Os nosso pensamentos e orações vão para a família e amigos neste momento extremamente traumático."A família anunciou que o funeral se realizará no dia 31 de agosto e pede a quem for que vista alguma coisa vermelha uma vez que o jovem era fã do Liverpool.