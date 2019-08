O futebolista Emiliano Sala, que morreu em janeiro num acidente de avião, foi exposto e "elevados níveis de monóxido de carbono", segundo revela um relatório da Agência de Investigação de Acidentes Aéreos.



De acordo com o relatório, antes do acidente fatal, o cockpit do avião estava cheio deste gás, segundo avança a imprensa britânica.







O corpo de Ibbotson, de Lincolnshire, permanece desaparecido, mas, de acordo com o mesmo relatório, é "provável" que apresente os mesmos níveis de monóxido de carbono.



A morte do futebolista de 28 anos, a 21 de janeiro, deixou o mundo do futebol de luto.