Futebolista gay da Liga Inglesa pagou cerca de 11 mil euros para esconder amante

Estrela multimilionária teme que a sua carreira termine caso a sua sexualidade seja tornada pública.

10:05

Um futebolista bissexual da Liga Inglesa terá pago alegadamente cerca de 11 mil euros para silenciar o amante. A notícia é avançada por vários meios de comunicação ingleses como o Daily Star e o The Sun.



Segundo avança o The Sun, a estrela milionária ofereceu-se ainda para pagar o carro do amante - além dos cerca de 11 mil euros que lhe deu - de forma a manter o "caso secreto". Alegadamente, a estrela teme que, se os encontros com outro homem forem descobertos, a sua carreira termine.



O Daily Star afirmou que a estrela bissexual prometeu ao seu parceiro que lhe daria o montante em causa se este não contasse nada a ninguém.



A relação dura, segundo os jornais ingleses, há cerca de quatro anos e tem sido mantida em segredo com medo da reação dos fãs.



"A Liga Inglesa é um ambiente muito estranho para um homem gay ou bissexual", disse o amante de 21 anos ao The Sun.



O jornal britânico avança ainda que o futebolista em questão tem um filho com a companheira e que tem um caso secreto com um homem abertamente gay que trabalha na indústria da moda.



A identidade do futebolista não foi revelada. "O The Sun conhece a identidade do futebolista, mas optou por não revelar o seu nome", pode ler-se.